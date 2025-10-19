Como Juve Kalulu o Joao Mario? Tudor sembra non avere dubbi | e sull’impiego del portoghese in quest’inizio di stagione c’è perplessità

Como Juve, Kalulu o Joao Mario? Tudor sembra non avere dubbi: gli ultimi aggiornamenti di formazione. Un’emergenza che si trasforma in rivoluzione. L’assenza pesantissima di Gleison Bremer (fuori due mesi) costringe Igor Tudor a ridisegnare la Juventus in vista della delicata trasferta di oggi contro il Como. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico croato è pronto ad accantonare il 3-4-2-1 per affidarsi a una difesa a 4, e questa scelta porta con sé una bocciatura eccellente: Joao Mario è destinato a un’altra panchina. Con la coperta cortissima nel reparto arretrato, Tudor ha deciso di affidarsi all’adattabilità dei suoi uomini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

