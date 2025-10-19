Como Juve Kalulu o Joao Mario? Tudor sembra non avere dubbi | e sull’impiego del portoghese in quest’inizio di stagione c’è perplessità

Como Juve, Kalulu o Joao Mario? Tudor sembra non avere dubbi: gli ultimi aggiornamenti di formazione. Un’emergenza che si trasforma in rivoluzione. L’assenza pesantissima di Gleison Bremer (fuori due mesi) costringe Igor Tudor a ridisegnare la Juventus in vista della delicata trasferta di oggi contro il Como. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico croato è pronto ad accantonare il 3-4-2-1 per affidarsi a una difesa a 4, e questa scelta porta con sé una bocciatura eccellente: Joao Mario è destinato a un’altra panchina. Con la coperta cortissima nel reparto arretrato, Tudor ha deciso di affidarsi all’adattabilità dei suoi uomini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve, Kalulu o Joao Mario? Tudor sembra non avere dubbi: e sull’impiego del portoghese in quest’inizio di stagione c’è perplessità

Altre letture consigliate

Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset Vai su Facebook

#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X

Como-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - L'incontro tra le formazioni di Fabregas (sostituito dal vice Dani Guindos) e Tudor, è in programma alle ore 12. Come scrive tuttosport.com

Pagina 1 | Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Lunch match allo stadio "Sinigaglia", con i bianconeri ospiti dei lariani in occasione della settima giornata di Serie A: le probabili scelte di Fabregas e Tudor ... Scrive corrieredellosport.it

Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Lunch match allo stadio "Sinigaglia", con i bianconeri ospiti dei lariani in occasione della settima giornata di Serie A: le probabili scelte di Fabregas e Tudor ... Secondo corrieredellosport.it