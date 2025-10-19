Como Juve confusione totale in campo anche al momento dei cambi | McKennie non capiva come mettersi Il retroscena
Como Juve, confusione totale in campo: svelato il retroscena sul posizionamento dei bianconeri. Una sconfitta pesante, un 2-0 contro il Como che segna la prima crisi della stagione, e un episodio che è la fotografia perfetta della confusione tattica che regna in casa Juventus. A svelare un retroscena emblematico della giornata no dei bianconeri è il bordocampista di DAZN, Barsotti, che ha raccontato le difficoltà di Weston McKennie al momento del suo ingresso in campo. Il centrocampista americano, subentrato nel secondo tempo, è apparso spaesato, faticando a trovare la sua collocazione nel nuovo assetto tattico disegnato da Igor Tudor dopo i cambi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
