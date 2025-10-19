Como Juve Chiara Aleati non perdona | Le parole di Tudor non me le aspetto dall’allenatore dei bianconeri Avrei tolto la maglia a tutti i giocatori In questo momento va fatta questa cosa – VIDEO
Como Juve, Chiara Aleati non perdona Tudor e i bianconeri dopo la brutta sconfitta in campionato: il VIDEO con le sue parole. Una sconfitta pesantissima, una figuraccia che fa sprofondare la Juventus in un vortice di critiche. Il 2-0 incassato a Como non è un semplice passo falso, ma il culmine di un periodo nerissimo, che ha scatenato la durissima reazione di Chiara Aleati durante la trasmissione “Ma che partita hai visto?”, in onda sul canale YouTube di . L’analisi della giornalista è un attacco frontale alla squadra e al tecnico, accusati di non avere un’identità e di non rispettare la maglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
