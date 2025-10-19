Como Juve chi sarà l’attaccante titolare del match | David Openda o Vlahovic? Tudor va verso questa scelta le ultimissime

Como Juve, chi sarà l’attaccante titolare del match: tutti gli aggiornamenti sulla possibile formazione dei bianconeri. Una mossa a sorpresa per scacciare la crisi. In un momento di totale emergenza difensiva, Igor Tudor non solo cambia modulo, ma rilancia l’uomo più in difficoltà del suo attacco. Per la delicata trasferta di domani contro il Como, il tecnico della Juve sembra intenzionato a puntare su Jonathan David come riferimento centrale. L’infortunio di Bremer e le assenze nel reparto arretrato stanno spingendo l’allenatore croato a valutare un passaggio alla difesa a 4. Un cambio tattico che ridisegna l’intera squadra e che, in attacco, apre a un tridente puro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

