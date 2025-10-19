Como Juve | chi è stato scelto come MVP del match del Sinigaglia? Ufficiale la decisione della Serie A dopo il 2-0 della squadra di Fabregas – FOTO

Como Juve: ecco l’MVP del match del Sinigaglia. Decisione ufficiale della Serie A dopo il 2-0 dei lariani ai bianconeri di Tudor. Un talento purissimo, un gioiello che brilla e che affonda la Juventus. La clamorosa vittoria del Como contro i bianconeri porta una firma d’autore, quella di Nico Paz. L’argentino è stato l’assoluto protagonista del match, con un assist e un gol che lo hanno consacrato MVP indiscusso della partita. QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A Nico Paz è il Panini Player Of The Match di #ComoJuve? pic.twitter.comMxJMIA69w8 — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025 Un assist e un gol: Paz show contro la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Como Juve: chi è stato scelto come MVP del match del Sinigaglia? Ufficiale la decisione della Serie A dopo il 2-0 della squadra di Fabregas