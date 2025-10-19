Como Juve Caputi sentenzia | Questo match ha confermato che i bianconeri hanno due problemi in particolare da risolvere in fretta
Como Juve, Caputi sull’inatteso ko di oggi: il giornalista critica i bianconeri, sconfitti meritatamente da una squadra che gioca bene e sa soffrire. Una sconfitta storica, inaspettata e che fa malissimo. Il 2-0 subito dalla Juventus sul campo del Como è un risultato che scuote l’ambiente bianconero e che accende l’analisi critica degli addetti ai lavori. Tra le voci più dure c’è quella del giornalista Massimo Caputi, che attraverso il suo profilo X ha commentato senza mezzi termini una prestazione a suo dire insufficiente e preoccupante. Caputi: una sconfitta che conferma i problemi. Secondo l’analisi del giornalista, la Vecchia Signora è stata sorpresa fin dalle prime battute e non è più riuscita a riprendersi, arrendendosi di fronte a un avversario che ha meritato la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
