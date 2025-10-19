Como Juve attimi di tensione tra le due panchine | Tudor a muso duro con il vice allenatore dei lariani che cosa è successo
Como Juve, momenti di alta tensione a bordocampo attorno al 70?: Tudor ha avuto un diverbio con un membro dello staff lariano. Partita tesa, nervosa, e la tensione dal campo si trasferisce anche alle panchine. Attorno al 70? minuto della sfida tra Como e Juventus, con i padroni di casa ancora in vantaggio per 1-0, si sono vissuti attimi di grande nervosismo a bordocampo, che hanno visto protagonista l’allenatore bianconero Igor Tudor. Como Juve: alta tensione a bordocampo. Mentre i bianconeri continuava a spingere alla disperata ricerca del pareggio, sbattendo però contro l’organizzazione difensiva della squadra di Cesc Fabregas, a bordocampo gli animi si sono surriscaldati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
