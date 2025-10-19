Como Juve 2-0 LIVE | grandissimo gol di Nico Paz bianconeri sotto di due reti

di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 2-0: sintesi e moviola. 79? GOL COMO – I bianconeri cadono in contropiede: grande giocata di Nico Paz che sterza, si libera di Cambiaso e prova il tiro in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve 2-0 LIVE: grandissimo gol di Nico Paz, bianconeri sotto di due reti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X

Como-Juventus 1-0, il risultato LIVE - Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A ... sport.sky.it scrive

Como-Juve 1-0 | MAGICO Paz, gol Kempf. Caso Ramon: dà forfait, poi entra ?? | OneFootball - Assist sontuoso di Nico Paz, il quarto stagionale, che trova col contagiri il difensore centrale sul secondo palo lasciato troppo libero da Kalulu. Come scrive onefootball.com

Como-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Kempf, inizia il secondo tempo - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it