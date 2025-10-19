Como Juve 2-0 l’alieno Nico Paz stende i bianconeri di Tudor | ecco com’è andata

Inter News 24 la gara del 7° turno del campionato di Serie A 202526. Netta vittoria per il Como, che al Sinigaglia supera per 2-0 una Juventus irriconoscibile. La squadra di Cesc Fàbregas domina il match fin dalle prime battute, trovando il vantaggio con il difensore Marc-Oliver Kempf, bravo a sfruttare un assist al bacio del gioiello argentino Nico Paz. Proprio il fantasista classe 2004, accostato per diversi mesi all’Inter in ottica mercato. è il protagonista assoluto della partita: dopo l’assist, nella ripresa chiude i conti con una rete da cineteca, dribblando un avversario e calciando a giro col sinistro, non lasciando scampo al portiere Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Juve 2-0, l’alieno Nico Paz stende i bianconeri di Tudor: ecco com’è andata

