Como-Juve 2-0 Kempf e Paz stendono i bianconeri

(Adnkronos) – Il Como batte la Juventus per 2-0 nel match della settima giornata della Serie A oggi 19 ottobre. I lariani si impongono con i gol di Kempf e Paz. Con il successo, la formazione di Fabregas aggancia i bianconeri a 12 punti. La Juve di Tudor non esce dalla crisi di gioco e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Como-Juve 2-0, le pagelle: Kalulu e Cambiaso distratti (5), David anonimo (5), Yildiz sparisce nella ripresa (6) - 0, con un gol in avvio di Kempf, dimenticato da Kalulu, e una magia nel finale di Nico Paz. Scrive msn.com

Como – Juventus 2-0, cronaca e highlights: Paz incanta il Sinigaglia! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Nico Paz fa prima assist e poi un altro gol bellissimo mettendo fine all'imbattibilità dei bianconeri! Lo riporta generationsport.it

Como-Juve 2-0, Kempf e Paz stendono i bianconeri - Al 4', Kempf si inserisce all'altezza del secondo palo sul cross di Paz: la difesa della Juve dorme, il difensore tedesco può insaccare per l'1- Si legge su adnkronos.com