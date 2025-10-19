Como Juve 2-0 | finisce qui la sfida del Sinigaglia! Decide la rete di Kempf prima sconfitta per Tudor
di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere. i Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas cadono per la prima volta in campionato, decide la rete nel primo tempo di Kempf. Poca Juventus oggi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 2-0: sintesi e moviola. TERMINA QUI! 94? LA PARTITA SCIVOLA VIA – I bianconeri provano a rendersi pericolosi ma il Como tiene botta e non si arrende. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X
PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... Secondo calciomercato.it
Como-Juve 2-0 | MAGICO Paz: prima assist, poi golazo! Notte fonda per Tudor | OneFootball - Assist sontuoso di Nico Paz, il quarto stagionale, che trova col contagiri il difensore centrale sul secondo palo lasciato troppo libero da Kalulu. Riporta onefootball.com
Como-Juve 2-0, Kempf e Paz stendono i bianconeri - 0 nel match della settima giornata della Serie A oggi 19 ottobre. Si legge su adnkronos.com