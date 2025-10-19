Como Juve 2-0 | finisce qui! Bianconeri ko decide la rete di Kempf
Como Juve, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 12:30 allo Stadio Sinigaglia! Segui il LIVE qui La Juventus affronta il Como nella 7ª giornata di Serie A 202526, domenica 19 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, reduci da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X
PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... Scrive calciomercato.it
Como-Juve 2-0 | MAGICO Paz: prima assist, poi golazo! Notte fonda per Tudor | OneFootball - Assist sontuoso di Nico Paz, il quarto stagionale, che trova col contagiri il difensore centrale sul secondo palo lasciato troppo libero da Kalulu. Segnala onefootball.com
Il Como fa a pezzi la Juventus (2-0). Tudor continua a obbedire a Comolli, niente Vlahovic e ovviamente perde - Fabregas che a parole fa il filosofo, nella realtà i calciatori del Como erano sempre a terra: applausi. Lo riporta ilnapolista.it