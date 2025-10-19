di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 1-0: sintesi e moviola. 67? CAMBIO COMO – Entrano Alex Valle e Douvikas, fuori Alberto Moreno e Caqueret. 66? THURAM SFIORA IL GOL! – I bianconeri adesso accelerano e provano con un ottimo cross di Cambiaso e il colpo di testa per Thuram: palla fuori di poco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Juve 1-0 LIVE: Thuram vicino al gol!