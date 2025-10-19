di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 1-0: sintesi e moviola. 48? GIOCO FERMO – Al Sinigaglia il gioco è fermo dopo un brutto scontro tra Kempf e Ramon: il difensore e autore del gol è rimasto a terra diversi minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Juve 1-0 LIVE: scivola ancora Conceicao al momento del tiro!