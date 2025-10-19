Como Juve 1-0 LIVE | Morata ci prova Di Gregorio dice no!

di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 1-0: sintesi e moviola. 29? TIRO MORATA – Il Como riparte in contropiede e si rende pericoloso con la conclusione da fuori area di Morata: respinge in angolo Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve 1-0 LIVE: Morata ci prova, Di Gregorio dice no!

Scopri altri approfondimenti

Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X

Como-Juventus 1-0, il risultato LIVE - Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A ... Si legge su sport.sky.it

Como-Juventus 1-0, i bianconeri provano a reagire: giallo per Kelly e Alberto Moreno - Cross di Vojoda deviato da Cambiaso, primo calcio d'angolo della partita per il Como, lo batterà Nico Paz. Secondo tuttojuve.com

Como-Juventus 1-0, Kempf porta avanti i padroni di casa su assist di Nico Paz - Cross di Vojoda deviato da Cambiaso, primo calcio d'angolo della partita per il Como, lo batterà Nico Paz. Riporta tuttojuve.com