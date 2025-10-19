Como Juve 1-0 LIVE | Koopmeiners vicino al gol su punizione!

di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 1-0: sintesi e moviola. 60? PUNIZIONE JUVE – I bianconeri recuperano un pallone importante sulla trequarti e David subisce fallo: l’arbitro fischia fallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve 1-0 LIVE: Koopmeiners vicino al gol su punizione!

Argomenti simili trattati di recente

Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X

Como-Juventus 1-0, il risultato LIVE - Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A ... Da sport.sky.it

Como-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Kempf, inizia il secondo tempo - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

Como-Juventus 1-0, perso l'inizio di gara per l'infortunio di Kempf: si scaldano Vlahovic e Openda - FINE PRIMO TEMPO: Juventus sotto di un gol al Sinigaglia, messo a segno dopo appena tre minuti da Kempf sulla giocata di Nico Paz. Come scrive tuttojuve.com