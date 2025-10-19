Como Juve 1-0 LIVE | Kempf porta in vantaggio i padroni di casa
di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 1-0: sintesi e moviola. 7? SBAGLIA LA JUV E – I bianconeri recuperano un ottimo pallone con Thuram, poi palla per Conceicao e tocco per Locatelli che però perde il momento giusto e la palla si perde in rimessa laterale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X
Como-Juventus 1-0, Kempf porta avanti i padroni di casa su assist di Nico Paz - Cross di Vojoda deviato da Cambiaso, primo calcio d'angolo della partita per il Como, lo batterà Nico Paz. Si legge su tuttojuve.com
Serie A Women, Juventus-Como 0-1. Sconfitta di misura: gol e highlights - Le bianconere dominano a lungo, ma pagano un episodio nel finale: palo di Beccari e parate decisive di Gilardi negano la vittoria alla Juve ... torinotoday.it scrive
Juventus Women Como 0-1: Nischler punisce, troppo poco - Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio La Marmora di Biella) – Seconda partita di ca ... Si legge su juventusnews24.com