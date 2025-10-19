Como Juve 1-0 LIVE | Kempf porta in vantaggio i padroni di casa

di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 1-0: sintesi e moviola. 7? SBAGLIA LA JUV E – I bianconeri recuperano un ottimo pallone con Thuram, poi palla per Conceicao e tocco per Locatelli che però perde il momento giusto e la palla si perde in rimessa laterale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

