Como Juve 1-0 LIVE | che giocata di Yildiz!

di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 1-0: sintesi e moviola. 17? TIRO JUVE – Conceicao costruisce una potenziale occasione da gol: la sua conclusione però finisce alta. Cresce la Juve. 16? YILDIZ CREA – Altra grandissima giocata del numero 10 bianconero che tocca in profondità per Thuram: il suo cross però sbatte contro la difesa del Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve 1-0 LIVE: che giocata di Yildiz!

