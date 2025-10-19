Como Juve 1-0 LIVE | ancora a terra Kempf

Como Juve, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 12:30 allo Stadio Sinigaglia! Segui il LIVE qui La Juventus affronta il Como nella 7ª giornata di Serie A 202526, domenica 19 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, reduci da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como Juve 1-0 LIVE: ancora a terra Kempf

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X

Como-Juventus 1-0, il risultato LIVE - Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A ... Segnala sport.sky.it

Como-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Kempf, inizia il secondo tempo - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

Como-Juve 1-0 | MAGICO Paz, gol Kempf. Caso Ramon: dà forfait, poi entra ?? | OneFootball - Assist sontuoso di Nico Paz, il quarto stagionale, che trova col contagiri il difensore centrale sul secondo palo lasciato troppo libero da Kalulu. Segnala onefootball.com