Como Juve 0-0 LIVE | inizia la sfida!

di Andrea Bargione Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 0-0: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! Migliore in campo Juve. Al termine del match Como Juve 0-0: risultato e tabellino. COMO: Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve 0-0 LIVE: inizia la sfida!

Contenuti che potrebbero interessarti

Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X

Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali ... Si legge su juventusnews24.com

Pagina 0 | Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - I bianconeri non vincono da cinque giornate, ma non sono lontani dalla vetta e dalle migliori. Segnala tuttosport.com

Pagina 0 | Como e Juve, altro che Davide contro Golia: è una sfida da ricchi! - Como e Juve, altro che Davide contro Golia: è una sfida da ricchi! Come scrive tuttosport.com