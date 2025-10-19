Como Fun | successo per la prima giornata ora il gran finale con Cameron Monaghan e Cristina D' Avena

Migliaia di appassionati hanno invaso, sabato 18 ottobre, i padiglioni di Lariofiere per l'apertura di Como Fun 2025. La settima edizione della fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop ha registrato un'affluenza straordinaria già nella prima giornata, con visitatori arrivati da tutta la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

