Comitato Precari Uniti per la Scuola | ' Troppi carichi di lavoro a costo zero'

La scuola italiana è a un bivio. Nuove riforme, come la gestione dell'epilessia o la formazione sui plusdotati, aggiungono obblighi senza sosta. Il Comitato Precari Uniti denuncia questa tendenza: iniziative condivisibili si trasformano in carichi di lavoro a costo zero, aumentando il rischio di burnout per i docenti. Comunicato stampa del Comitato Precari Uniti per la Scuola.Il Comitato Precari Uniti per la Scuola: La scuola non può più fare le nozze con i fichi secchi: servono riforme e risorse, non solo obblighi!Negli ultimi mesi si moltiplicano gli annunci di nuove proposte, riforme e obblighi formativi per il personale docente: dalla gestione delle crisi epilettiche in classe, alla formazione sul riconoscimento e la valorizzazione degli alunni plusdotati. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Comitato Precari Uniti per la Scuola: 'Troppi carichi di lavoro a costo zero'

Argomenti simili trattati di recente

La notizia l’ha data Emilio Izzo, portavoce del comitato “Traditi”, dopo l’incontro con Di Santo: saranno assunti dall’Asrem gli ultimi 16 precari ex OSS del Covid Vai su Facebook

Studenti e precari in piazza insieme:: "Un’altra scuola è possibile" - ‘Un’altra scuola è possibilè : questo il titolo della manifestazione prevista per sabato 12 ottobre, alle 15 in piazza Esquilino a Roma. Scrive quotidiano.net

Precari della scuola in rivolta, idonei ma senza cattedra - È la denuncia degli insegnanti rimasti fuori dalle assegnazioni dei posti in classe nonostante siano stati giudicati idonei: "Scaricati dal ... Riporta ansa.it

Illusorio e sbagliato l’annuncio di 34mila nuove assunzioni nella scuola - In un sistema ingessato da diritti acquisiti e sindacati, il piano del governo creerà solo nuovi precari e assunzioni insostenibili. Riporta panorama.it