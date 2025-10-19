Come si comunica la Speranza dibattito a palazzo vescovile
La fede espressa tra scienza, arti e comunicazione al centro del nuovo ciclo di appuntamenti del Festival dello Spirito. La seconda edizione della rassegna organizzata dall’associazione culturale Almasen con Serra Club Arezzo e Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro proseguirà con tanti incontri nell’arco di una sola settimana, tutti a ingresso libero e gratuito, in cui sarà possibile approfondire le diverse forme di espressione e di manifestazione dello Spirito nel corso dei secoli. Il programma del Festival dello Spirito prosegue con tre appuntamenti accomunati dal tema "Come si comunica la Speranza" a partire dalle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
#SettimanaDellaBellezza #incontri Abitare il digitale. A.I. confini della comunicazione per generare speranza. Mercoledì 22 ottobre, alle ore 17, a Grosseto, sala Friuli, piazza San Francesco: COSIMO DI BARI professore associato di Pedagogia Generale e So - facebook.com Vai su Facebook
La Santa Sede farà realizzare dieci “Porte della Speranza” da noti e artisti e designer: il progetto @VaticanCultura su Finestre sull'Arte https://finestresullarte.info/arte-contemporanea/santa-sede-porte-della-speranza-porte-artistiche-arte-e-carcere… - X Vai su X
"Come si comunica la Speranza" dibattito a palazzo vescovile - La fede espressa tra scienza, arti e comunicazione al centro del nuovo ciclo di appuntamenti del Festival dello Spirito. Secondo lanazione.it
Napoli al centro della diplomazia. Da Palazzo Reale messaggio di pace - Ieri tra gli ospiti i ministri degli esteri di Autorità Nazionale Palestinese e Israele ... Secondo rainews.it