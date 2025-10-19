La fede espressa tra scienza, arti e comunicazione al centro del nuovo ciclo di appuntamenti del Festival dello Spirito. La seconda edizione della rassegna organizzata dall’associazione culturale Almasen con Serra Club Arezzo e Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro proseguirà con tanti incontri nell’arco di una sola settimana, tutti a ingresso libero e gratuito, in cui sarà possibile approfondire le diverse forme di espressione e di manifestazione dello Spirito nel corso dei secoli. Il programma del Festival dello Spirito prosegue con tre appuntamenti accomunati dal tema "Come si comunica la Speranza" a partire dalle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Come si comunica la Speranza" dibattito a palazzo vescovile