Come sarà lo stadio Maradona fra 5 anni | il modello Maracanà aree commerciali parcheggi ed energia fotovoltaica
L’assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” in onda su Stile Tv, ha fatto il punto della situazione sul futuro dello stadio Maradona: “Tutti vogliono Napoli per Euro 2032. Noi puntiamo su quello che abbiamo, non potremmo puntare su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Le misure in vista del big match di campionato allo Stadio Maradona sabato 25 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Stadio #Maradona, il Comune di #Napoli chiede l'aiuto della Regione #Campania: servono 200 milioni per realizzare l'intero progetto e portare avanti la candidatura dell'impianto in vista di #EURO2032 - X Vai su X
Gravina: "Avere Napoli tra le 5 città di Euro 2032 sarebbe un orgoglio per la Figc e per l'Italia" - Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio parla della possibilità di vedere lo stadio Maradona tra i cinque stadi italiani che ospiteranno le partite degli europei nel 2032 ... Riporta napolitoday.it
Persone con disabilità al Maradona, previsti 278 posti - "In merito agli articoli di stampa che evidenziano le difficoltà di accesso allo Stadio Diego Armando Maradona per le persone con disabilità, desidero esprimere piena comprensione e rispetto ... Come scrive ansa.it
Napoli, Daniele Decibel Bellini non sarà più lo speaker: allo stadio Maradona arriva Geolier - In un post su Instagram, lo speaker storico del Napoli saluta i tifosi azzurri. Lo riporta ilmattino.it