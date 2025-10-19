Come presentare il cane a persone estranee e abituarlo alla loro presenza

Ancora si crede che tutti i cani abbiano piacere a essere avvicinati e toccati. Ogni cane è un soggetto a sé; alcuni cani reagiscono male alla presenza di persone estranee, hanno paura e abbaiano. Per abituarli, è importante capire il carattere del proprio amico canino e socializzarlo fin da cucciolo nella maniera adeguata. Il cibo non è una scorciatoia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

