Come Modric Allegri è al settimo cielo | scippo a zero dal Real
Il tecnico rossonero esulta per un colpo a sorpresa: dopo Luka Modric arriva a parametro zero un altro talento dal Real Madrid L’arrivo di Luka Modri? al Milan ha rappresentato un colpo di straordinaria risonanza mediatica e sportiva. Il leggendario centrocampista croato, pilastro del Real Madrid e della nazionale, ha deciso di chiudere la sua gloriosa carriera in Italia, approdando a parametro zero nella squadra ora guidata da Massimiliano Allegri. Modri?, 40 anni, ha vinto tutto: sei Champions League, quattro campionati spagnoli, il Pallone d’Oro nel 2018 e innumerevoli altri trofei con i blancos. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
