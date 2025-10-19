Come investire con consapevolezza | i suggerimenti del consulente finanziario indipendente
Investire non è un gioco, né un’operazione da improvvisare. Significa mettere in campo riflessioni sul futuro, rischi calcolati, orizzonti temporali e obiettivi concreti: comprensione del proprio profilo, disciplina, conoscenza dei mercati e trasparenza dei costi. Come investire con consapevolezza? Lo abbiamo chiesto a Maximiliano Travagli di TRAVAGLI FINANCIAL, ecco cosa suggerisce questo consulente finanziario indipendente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal 20 ottobre parte una nuova emissione dei titoli di Stato pensati per i piccoli risparmiatori. Ma per investire serve capire rischi, limiti e opportunità. Come scegliere con consapevolezza - X Vai su X
Pensi che investire sia una cosa da esperti o da chi ha grandi capitali? Ti sbagli! Anche piccole somme possono crescere se impari a gestirle con consapevolezza. Capire come far fruttare il proprio denaro è una competenza che si può imparare — e può - facebook.com Vai su Facebook