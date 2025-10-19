Come funziona il cambio di banconote euro danneggiate e di monete?

Può capitare di ritrovarsi con banconote euro danneggiate o monete troppo usurate per essere accettate nei pagamenti. Cosa fare in questi casi? A chi rivolgersi? In Italia esiste un servizio che permette di sostituirle. Ecco le regole per effettuare il cambio e i diritti del cittadino. Che tipo di banconote si possono cambiare?. Tutti i cittadini possono chiedere il cambio delle banconote e delle monete. Le prime sono in cotone per cui è naturale che si usurino maggiormente quando vengono utilizzate. Proprio per questo Bankitalia ritira con periodicità quelle usurate rimpiazzandole con delle nuove. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Come funziona il cambio di banconote euro danneggiate e di monete?

