Come fosse luce l’incredibile storia dell’Ascus in un film che racconta il coraggio
LECCE - L’Unione sportiva Lecce ha annunciato il suo sostegno al progetto cinematografico “Come fosse luce”, il documentario diretto da Corrado Punzi che narra la storia eccezionale dell’Ascus Lecce, la squadra di calcio paralimpico per non vedenti più titolata d’Italia.La partnership tra il club. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
