Come fosse luce l’incredibile storia dell’Ascus in un film che racconta il coraggio

Lecceprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - L’Unione sportiva Lecce ha annunciato il suo sostegno al progetto cinematografico “Come fosse luce”, il documentario diretto da Corrado Punzi che narra la storia eccezionale dellAscus Lecce, la squadra di calcio paralimpico per non vedenti più titolata d’Italia.La partnership tra il club. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

