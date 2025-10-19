Come 4 Ristoranti ma in moschea | l’idea social di quattro ragazze musulmane I voti all’Imam allo spazio per le donne e alla location – Il video
Da un’idea nata per gioco è diventato un piccolo fenomeno social. Su Instagram, quattro giovani musulmane torinesi hanno lanciato un format dove valutano le moschee della loro città, ispirandosi ai talent televisivi dedicati alla ristorazione, come quello reso famoso da Alessandro Borghese, «4 Ristoranti». Il profilo si chiama Veiled Spies e le ragazze sono Halima, Khadija, Ahlam e Asmaa, tutte poco più che ventenni. Come funziona. Ogni puntata è dedicata a una moschea diversa e si conclude con una pagella finale. I criteri di giudizio sono sempre gli stessi e toccano aspetti pratici e di vita comunitaria. 🔗 Leggi su Open.online
