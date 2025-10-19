Coltivava una specie aliena Agricoltore denunciato Giacinti d’acqua sequestrati

I carabinieri forestali di Cremona e di Crema, hanno posto fine alla coltivazione e al commercio di esemplari di giacinto d’acqua ( Eichhornia crassipes ), una specie aliena invasiva considerata tale in tutto il territorio dell’ Unione europea, che risulta essere pericolosa per gli ecosistemi acquatici. I militari, dopo gli accertamenti in un’azienda agricola hanno ricostruito l’intera attività illecita e denunciato il titolare dell’impresa che li coltivava e commerciava. Rischia fino a tre anni di arresto o un’ammenda fino a 150mila euro. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 500 esemplari di giacinto d’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coltivava una specie aliena. Agricoltore denunciato. Giacinti d’acqua sequestrati

News recenti che potrebbero piacerti

Domani, domenica 12/10 ore 19.00, continuiamo questo percorso con “Una specie di preghiera” della compagnia MaMiMò: un racconto delicato e potente sulla cura, sui legami e sul senso profondo dello stare insieme. Se oggi hai scoperto InVita, lo spett - facebook.com Vai su Facebook

Coltivava una specie aliena. Agricoltore denunciato. Giacinti d’acqua sequestrati - I carabinieri forestali di Cremona e di Crema, hanno posto fine alla coltivazione e al commercio di esemplari di giacinto d’acqua ( Eichhornia crassipes ), una specie aliena invasiva considerata tale ... ilgiorno.it scrive

Cremona: sequestrate 500 piante di giacinto d'acqua, specie aliena infestante - Originaria del Sudamerica, la coltivazione e il commercio sono vietati in Europa perché risulta pericolosa per gli ecosistemi acquatici. Si legge su msn.com

Da specie aliena distruttiva a opportunità: così il granchio blu diventa cibo per gatti - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Secondo repubblica.it