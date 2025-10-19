Coltivava una specie aliena Agricoltore denunciato Giacinti d’acqua sequestrati

I carabinieri forestali di Cremona e di Crema, hanno posto fine alla coltivazione e al commercio di esemplari di giacinto d’acqua ( Eichhornia crassipes ), una specie aliena invasiva considerata tale in tutto il territorio dell’ Unione europea, che risulta essere pericolosa per gli ecosistemi acquatici. I militari, dopo gli accertamenti in un’azienda agricola hanno ricostruito l’intera attività illecita e denunciato il titolare dell’impresa che li coltivava e commerciava. Rischia fino a tre anni di arresto o un’ammenda fino a 150mila euro. Durante le operazioni sono stati sequestrati circa 500 esemplari di giacinto d’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

