Colpo in Sicilia | il GG Team Wear Benevento 5 batte il Città di Melilli
Tempo di lettura: 2 minuti e centra il quarto successo consecutivo in altrettante gare disputate. Gli uomini di mister Scarpitti si impongono 5-2 grazie a uno strepitoso poker di Abdala e al gol di Caruso, conquistando così la vetta solitaria della classifica. DOPPIO VANTAGGIO – Volonnino out, Luquinhas recuperato in extremis: queste le principali indicazioni per mister Scarpitti in vista della sfida del PalaVillasmundo. Il tecnico opta per Montefalcone tra i pali, con Rafinha, Abdala, Renoldi e Caruso a completare il quartetto di movimento.
