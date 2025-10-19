Colpo da film al Louvre rubati gioielli storici della corona francese | cosa è stato trafugato

Colpo al Louvre, presa di mira la Galleria di Apollo. Un colpo da film è stato messo a segno al Louvre di Parigi, dove una banda ha rubato nove gioielli storici della corona francese, tra cui spicca la corona dell’ imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Il furto ha avuto luogo nella celebre Galleria di Apollo, situata al secondo piano del museo con vista sulla Senna, famosa per la sua collezione di gemme storiche e per le teche illuminati con cura dagli esperti del Louvre fin dal 1889. Les caméras de surveillance parisiennes savent repérer une voiture mal garée ou un excès de vitesse en 3 secondes, mais un monte-charge installé devant le Louvre pour un braquage. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Colpo da film al Louvre, rubati gioielli storici della corona francese: cosa è stato trafugato

