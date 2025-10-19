Colpo clamoroso al Louvre | rubati i gioielli di Napoleone La fuga in scooter in pieno giorno
Parigi, 19 ottobre 2025 – Un colpo alla Lupin in uno dei musei più blindati al mondo. Stamattina una banda di ladri è riuscita a violare la sicurezza del Louvre in pieno giorno, portando via un bottino dal valore inestimabile. E’ successo tra le 9.30 e le 9.40. Dieci minuti sarebbero bastati ai rapinatori per intrufolarsi nella struttura, prendere il malloppo e dileguarsi. Il ministero della Cultura francese, non ha ancora confermato il furto di opere d’arte, riportato invece dai media francesi. “Non si sono registrati feriti”, si limita a far sapere la ministra Rachida Dati. “Io sono sul posto con il personale e la polizia”, aggiunge. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
