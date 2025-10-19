Colpo al Louvre | rubati gioielli di Napoleone Tutto in 4 minuti Ladri in fuga ritrovata la corona dell' imperatrice e un altro monile
Chiuso il museo. I ladri avrebbero usato un montacarichi, uno dei due gioielli ritrovati sarebbe la corona dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Bardella attacca: «Il furto una umiliazione insopportabile per il Paese».
Colpo clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Il montacarichi, le finestre rotte, la fuga in scooter - Il ministro dell'Interno: "Portati via pezzi dal valore inestimabile, è successo tutto in 7 minuti".
Colpo al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone - Una banda di ladri ha rubato questa mattina alcuni preziosissimi gioielli della collezione di Napoleone Bonaparte dal Museo del Louvre di Parigi.
Furto al Louvre, colpo al museo di Parigi: in pochi minuti rubati i gioielli di Napoleone. Rapina di "valore inestimabile" - Furto al Louvre: in tre, incappucciati, sarebbero riusciti ad entrare sul lato Senna dove erano in corso dei lavori.