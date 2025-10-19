Colpo al Louvre | rubati gioielli di Napoleone Tutto in 4 minuti | il montacarichi il gilet da operai lo scooter Ritrovati 2 monili

Chiuso il museo. I ladri avrebbero usato un montacarichi, uno dei due gioielli ritrovati sarebbe la corona dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Bardella attacca: «Il furto una umiliazione insopportabile per il Paese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Colpo al Louvre: rubati gioielli di Napoleone. "Tutto in 4 minuti": il montacarichi, il gilet da operai, lo scooter. Ritrovati 2 monili

LOUVRE | Le immagini del colpo al museo parigino PHOTOGALLERY. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

LOUVRE | Le immagini del colpo al museo parigino PHOTOGALLERY. #ANSA https://ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2025/10/19/il-colpo-al-louvre-le-foto_3ef9d2a2-1b7e-4214-99e9-1daef220a1ed.html… - X Vai su X

Furto al Louvre, colpo al museo di Parigi: in pochi minuti rubati i gioielli di Napoleone. Rapina di “valore inestimabile” - Furto al Louvre: in tre, incappucciati, sarebbero riusciti ad entrare sul lato Senna dove erano in corso dei lavori. Lo riporta firstonline.info

Colpo clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Il montacarichi, le finestre rotte, la fuga in scooter - Il ministro dell’Interno: “Portati via pezzi dal valore inestimabile, è successo tutto in 7 minuti”. Riporta quotidiano.net

Rapina al Louvre, 'rubati i gioielli di Napoleone'. Usato un montacarichi, 'panico fra i visitatori' - Rubati nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara, uno dei gioielli è stato ritrovato all'esterno del museo. Si legge su ansa.it