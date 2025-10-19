Colpo al Louvre | rubati gioielli di Napoleone Tutto in 4 minuti | il montacarichi il gilet da operai lo scooter Ritrovati 2 monili

Chiuso il museo. I ladri avrebbero usato un montacarichi, uno dei due gioielli ritrovati sarebbe la corona dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III.  Bardella attacca:  «Il furto una umiliazione insopportabile per il Paese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

