Colpo al Louvre | furto spettacolare nella galleria d’Apollon rubati i gioielli di Napoleone

Il valore del bottino sarebbe inestimabile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Colpo al Louvre: furto spettacolare nella galleria d’Apollon, rubati i gioielli di Napoleone

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rapina al Museo del Louvre di Parigi, che resterà chiuso per tutta la giornata. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri, secondo i media, sarebbero fuggiti con i gioielli di Napoleone. Tutti gli aggiornamenti su Repubblica #Rep #Parigi #Louvre - facebook.com Vai su Facebook

Parigi, colpo clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone - Tre uomini incappucciati sono riusciti a penetrare all'interno della celebre galleria d'Apollon, portando via nove gioielli storici della collezione di Napoleone e dell'imperatrice ... Secondo msn.com

Louvre vittima di un furto da film: spariti i gioielli di Napoleone in un colpo storico - Clamoroso furto al Louvre di Parigi: sconosciuti avrebbero violato la sicurezza di uno dei musei più famosi e visitati al mondo e avrebbero ... Si legge su iltempo.it

Furto nel museo del Louvre a Parigi: rubati gioielli di valore inestimabile - I ladri si sono introdotti nella Galleria d’Apollon dove si trovano le vetrine dedicate a Napoleone e ai sovrani francesi. Si legge su editorialedomani.it