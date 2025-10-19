Colpo al Louvre | cambia tutto cosa hanno perso i ladri
Nella mattina del 19 ottobre 2025, il Museo del Louvre di Parigi è stato teatro di un audace furto, definito dai media come un colpo degno di Arsenio Lupin. Tra le 9:30 e le 9:40, mentre il museo era aperto, un gruppo di ladri – presumibilmente tre – ha rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Il ministro degli Interni, Laurent Nuñez, ha confermato: “I ladri hanno operato in 7 minuti riuscendo a portare via gioielli dal valore inestimabile”. La corona dell’imperatrice Eugenia, danneggiata, è stata ritrovata fuori dal museo, probabilmente persa nella fuga, mentre il diamante Régent, da oltre 140 carati, è rimasto intatto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Louvre, colpo al museo di Parigi: in pochi minuti rubati i gioielli di Napoleone. Furto di "valore inestimabile" - X Vai su X
Oggi 19 ottobre è stato commesso un clamoroso furto al Louvre: spariti i gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice Un colpo da film nel cuore di Parigi: ladri incappucciati sono entrati dal lato della Senna, approfittando di un montacarichi di servizio tra i lavori in c Vai su Facebook
Colpo clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Il montacarichi, le finestre rotte, la fuga in scooter - Il ministro dell’Interno: “Portati via pezzi dal valore inestimabile, è successo tutto in 7 minuti”. Lo riporta quotidiano.net
Parigi, rapina al Louvre: rubati gioielli "dal valore inestimabile". Il colpo in 7 minuti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Parigi, rapina al Louvre: rubati gioielli 'dal valore inestimabile'. Si legge su tg24.sky.it
Louvre, un colpo alla Lupin. Il furto (vero) e la serie tv profetica: ma la realtà supera la fiction - Nel 2021 su Netflix usciva il film a puntate ispirate al ladro gentiluomo. Riporta msn.com