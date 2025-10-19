Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Fulvio Collovati, si è espresso così sulla squadra nerazzurra vincitrice ieri contro la Roma. Un’inversione a U netta e sincera. L’ex campione del mondo e difensore della Beneamata, Fulvio Collovati, è tornato sui suoi passi riguardo al giudizio su Cristian Chivu. Intervenuto a Rai Sport, Collovati ha ammesso di aver inizialmente criticato la scelta del tecnico romeno, ma ha poi compreso il suo valore. “Chiedo umilmente scusa”, ha dichiarato, spiegando di aver capito come Chivu sia riuscito a entrare nel cuore e nella testa dei giocatori, nonostante il salto dalla Juve Primavera (con la parentesi Parma) alla panchina di un top club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Collovati torna indietro sui propri passi: «Chiedo umilmente scusa a Chivu, l’avevo criticato ma ora ho capito una cosa»