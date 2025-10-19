Collegio rosso ’sbiadito’ | Un delegato nella Piana è la soluzione giusta
"Ben venga quella figura politica, individuata dalla segreteria regionale, che stia sul territorio e aiuti a risollevare le sorti del partito". Alle elezioni regionali della settimana scorsa, nonostante la rielezione del governatore Eugenio Giani – sostenuto da tutto il centrosinistra – il Pd perde il collegio di Firenze 4, ovvero la Piana Fiorentina: un evento storico visto che la zona è da sempre un fortino rosso. Il segretario regionale Emiliano Fossi annuncia di ricorrere a un delegato di partito per risollevare la situazione (teoricamente già ci sarebbe il delegato agli enti territoriali, Stefano Bruzzesi): sembra quasi un commissariamento e, invece, i territori sposano senza indugi la proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
