La Spezia, 19 ottobre 2025 – Tutto nasce da TikTok, da un social network che condiziona, pesantemente, anche gli acquisti e le preferenze commerciali del pubblico. E’ il marketing del 2025, uno spaccato di dove va il gusto dei consumatori. Centinaia di persone hanno invaso il centro commerciale Le Terrazze di La Spezia nel pomeriggio di sabato 18 ottobre. C’era l’inaugurazione del nuovo negozio di New Martina, al secolo Carmen Fiorito, imprenditrice e tiktoker napoletana che ha raggiunto il successo grazie ai video realizzati nel punto vendita di famiglia. Nei filmati la ragazza sostituisce cover e abbellisce i telefoni dei clienti con pellicole per il vetro e cordini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coda infinita e delirio per le cover di New Martina: l’inaugurazione del negozio diventa uno show