Claudia Tortora chi è la moglie di Giulio Golia e che lavoro fa
Claudia Tortora è la moglie di Giulio Golia e prima di sposarsi, hanno avuto una lunga relazione, per poi convolare a nozze nel 2013. La coppia ha scelto di celebrare il proprio amore con una cerimonia intima che si è svolta sull’Isola di Procida a bordo di una barca a vela. A proposito del giorno del suo matrimonio, Golia ha espresso tutta la sua gioia dichiarando: “Non esiste modo sufficiente per ringraziarvi per l’affetto e la disponibilità dimostratici. Abbiamo scoperto che ancora esiste un angolo d’Italia dove persone e luoghi ti accolgono con una familiarità che stupisce ed emoziona”. Giulio Golia e la moglie non hanno avuto figli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
