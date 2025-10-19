Classifica Radio Giorgia vola al primo posto con Golpe

Metropolitanmagazine.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Classifica Radio stilata da Earone riferita alla settimana dal 10 al 16 ottobre, ha ancora un podio una buona fetta di artisti nostrani come Giorgia, Annalisa e Marco Mengoni, insieme a Lady Gaga. Olly apre la top ten, scendendo dalla #7 alla #10 con Questa Domenica: il singolo pubblicato il 29 agosto è il quinto estratto da Tutta Vita, secondo lavoro in studio dell’artista genovese. Risale la classifica Selena Gomez: la sua Sunset Blvd passa dalla #12 alla #9. Il brano racconta la storia d’amore di Selena e Benny: “Sunset Boulevard sarà sempre un posto speciale per noi”. Il singolo arriva accompagnata da un bellissimo videoclip ufficiale diretto da Petra Collins, tra atmosfere hollywoodiane retrò, abiti sexy e immagini surreali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

classifica radio giorgia vola al primo posto con golpe

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, Giorgia vola al primo posto con “Golpe”

Contenuti che potrebbero interessarti

classifica radio giorgia volaGiorgia, “Golpe” vola in vetta alla Classifica Airplay Radio - Giorgia con “Golpe” vola al primo posto della Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne, dal 10 al 16 ottobre 2025. Lo riporta affaritaliani.it

classifica radio giorgia volaGiorgia conquista la vetta dell’airplay radio con “Golpe”: classifica 10-16 ottobre 2025 - 16 ottobre 2025: Giorgia conquista il primo posto con Golpe. lifestyleblog.it scrive

Giorgia, che Golpe in radio: più alto debutto di un'artista femminile in classifica nel 2025 - Giorgia continua il suo anno tra successi e riconoscimenti con “Golpe”: il nuovo singolo è il più alto debutto femminile in classifica radio nel 2025 ed è anche il primo caso dell’anno di un’artista ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Radio Giorgia Vola