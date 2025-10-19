Classifica Radio Giorgia vola al primo posto con Golpe
La Classifica Radio stilata da Earone riferita alla settimana dal 10 al 16 ottobre, ha ancora un podio una buona fetta di artisti nostrani come Giorgia, Annalisa e Marco Mengoni, insieme a Lady Gaga. Olly apre la top ten, scendendo dalla #7 alla #10 con Questa Domenica: il singolo pubblicato il 29 agosto è il quinto estratto da Tutta Vita, secondo lavoro in studio dell’artista genovese. Risale la classifica Selena Gomez: la sua Sunset Blvd passa dalla #12 alla #9. Il brano racconta la storia d’amore di Selena e Benny: “Sunset Boulevard sarà sempre un posto speciale per noi”. Il singolo arriva accompagnata da un bellissimo videoclip ufficiale diretto da Petra Collins, tra atmosfere hollywoodiane retrò, abiti sexy e immagini surreali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
