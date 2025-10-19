Classifica Mondiale Superbike 2025 | Razgatlioglu si impone tra i piloti Ducati vittoriosa tra i costruttori
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025. PILOTI TOPRAK RAZGATLIOGLU 616 NICOLO’ BULEGA 603 ALVARO BAUTISTA 337 ANDREA LOCATELLI 310 DANILO PETRUCCI 284 ALEX LOWES 218 XAVI VIERGE 185 SAM LOWES 184 ANDREA IANNONE 166 AXEL BASSANI 140 REMY GARDNER 126 MICHAEL VAN DER MARK 111 IKER LECUONA 103 DOMINIQUE AEGERTER 100 GARRETT GERLOFF 88 JONATHAN REA 83 SCOTT REDDING 76 YARI MONTELLA 74 TARRAN MACKENZIE 45 RYAN VICKERS 45 BAHATTIN SOFUOGLU 26 MICHAEL RINALDI 10 TITO RABAT 9 SERGIO GARCIA 6 TETSUTA NAGASHIMA 2 ZAQHWAN ZAIDI 1 COSTRUTTORI DUCATI 647 BMW 619 YAMAHA 340 BIMOTA 254 HONDA 229 KAWASAKI 88. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Quella di Verstappen è una vittoria che rimette in discussione la classifica mondiale. - facebook.com Vai su Facebook
La Svizzera mantiene il primato mondiale in materia di innovazione, superando quasi 140 economie analizzate a livello globale. L’Italia si classifica al 28°posto. I motivi e i Paesi nella top ten della classifica https://shorturl.at/sPVwZ #skytg24 #news #video - X Vai su X
Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari 19 ottobre, programma TV8, streaming - Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega daranno vita quest'oggi all'ultimo capitolo della sfida per il titolo nel Mondiale Superbike 2025 in occasione della ... Secondo oasport.it
Diretta Sbk Superbike/ Streaming video tv: Bulega vince la Superpole Race e ci crede! GP Spagna 2025 Jerez - 2 GP Spagna 2025 Jerez oggi domenica 19 ottobre: orari, cronaca, risultati e classifiche. Segnala ilsussidiario.net
Classifica Mondiale Superbike 2025: Razgatlioglu ad un passo dal titolo, Bulega a -34 - CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025 PILOTI TOPRAK RAZGATLIOGLU 600 NICOLO' BULEGA 566 ALVARO BAUTISTA 308 ANDREA LOCATELLI 293 DANILO PETRUCCI 284 ALEX ... Secondo oasport.it