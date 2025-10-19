Classifica Mondiale Moto3 2025 | Rueda già col titolo iridato in tasca Piqueras in piazza d’onore

CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2025. 1 RUEDA Jose Antonio SPA 365 2 PIQUERAS Angel SPA 231 3 QUILES Maximo SPA 228 4 MUÑOZ David SPA 197 5 KELSO Joel AUS 179 186 6 CARPE Alvaro SPA 173 7 FERNANDEZ Adrian SPA 147 8 YAMANAKA Ryusei JPN 123 9 PERRONE Valentin ARG 121 10 FURUSATO Taiyo JPN 115 11 ALMANSA David SPA 110 12 LUNETTA Luca ITA 104 13 PINI Guido ITA 97 14 FOGGIA Dennis ITA 94 15 ROULSTONE Jacob AUS 61 16 BERTELLE Matteo ITA 55 17 NEPA Stefano ITA 46 18 OGDEN Scott GBR 45 19 BUCHANAN Cormac NZE 32 20 CARRARO Nicola ITA 27 21 ROSSI Riccardo ITA 24 22 URIARTE Marcos SPA 22 23 ESTEBAN Joel SPA 20 24 MOODLEY Ruche RSA 14 25 CRUCES Adrián SPA 13 26 PEREZ Vicente SPA 7 27 MORELLI Marco ARG 5 28 O’GORMAN Casey IRL 3 29 O’SHEA Eddie GBR 1 30 BUASRI Tatchakorn THA 1 31 DETTWILER Noah SWI 0 32 ROSENTHALER Jakob AUT 0 33 PHOMMARA Lenoxx SWI 0 34 ADITAMA Arbi INA 0 35 URIARTE Brian SPA 0 36 ABRUZZO Leonardo ITA 0 37 COOK Max GBR 0 365 0 — – – – – 0 – – – – – – – – — – –. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda già col titolo iridato in tasca, Piqueras in piazza d’onore

News recenti che potrebbero piacerti

Nel 2025 l’Italia è scesa al 49° posto nella classifica mondiale sulla libertà di stampa. Ma quali sono le priorità della Legge di Bilancio del Governo Meloni? Non la democrazia ma la censura, la repressione e la guerra! ? | - facebook.com Vai su Facebook

La Svizzera mantiene il primato mondiale in materia di innovazione, superando quasi 140 economie analizzate a livello globale. L’Italia si classifica al 28°posto. I motivi e i Paesi nella top ten della classifica https://shorturl.at/sPVwZ #skytg24 #news #video - X Vai su X

Moto3, Rueda vince anche il GP d’Australia e centra il decimo successo stagionale! Lunetta e Bertella nella top10 - José Antonio Rueda non si accontenta del titolo iridato e si aggiudica anche il Gran Premio d'Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del ... Scrive oasport.it

Moto3 | GP Australia 2025, gara: Rueda piega Kelso all’ultimo giro e vince, Ajo campione a squadre - José Antonio Rueda vince la sua prima gara da campione del mondo e fa 10 in stagione. Secondo p300.it

Moto3 diretta GP Australia: LIVE Phillip Island - Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si legge su sport.virgilio.it