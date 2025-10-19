Classifica Mondiale Moto2 2025 | Moreira a -2 da Gonzalez! 7° Vietti
CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025. 1 GONZALEZ Manuel SPA 247 2 MOREIRA Diogo BRA 245 3 CANET Aron SPA 212 4 BALTUS Barry BEL 205 5 DIXON Jake GBR 190 6 HOLGADO Daniel SPA 166 7 VIETTI Celestino ITA 141 8 AGIUS Senna AUS 133 114 9 ARENAS Albert SPA 127 10 ALONSO David COL 117 11 ÖNCÜ Deniz TUR 100 12 GUEVARA Izan SPA 99 13 ROBERTS Joe USA 97 14 RAMIREZ Marcos SPA 96 15 SALAC Filip CZE 82 16 LOPEZ Alonso SPA 76 17 ORTOLA Ivan SPA 67 18 ARBOLINO Tony ITA 63 19 VEIJER Collin NED 57 20 HUERTAS Adrian SPA 27 21 SASAKI Ayumu JPN 24 22 MUÑOZ Daniel SPA 23 23 BINDER Darryn RSA 19 24 VD GOORBERGH Zonta NED 19 25 ESCRIG Alex SPA 10 26 AJI Mario INA 8 27 GUTIERREZ Oscar SPA 4 28 GARCIA Sergio SPA 3 29 NAVARRO Jorge SPA 3 30 KUNII Yuki JPN 0 31 FERNANDEZ Eric SPA 0 32 ORRADRE Unai SPA 0 33 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0 34 HADA Taiga JPN 0 35 FERRANDEZ Alberto SPA 0 36 PASINI Mattia ITA 0 37 VOIGHT Harrison AUS 0 38 SURRA Alberto ITA 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel 2025 l’Italia è scesa al 49° posto nella classifica mondiale sulla libertà di stampa. Ma quali sono le priorità della Legge di Bilancio del Governo Meloni? Non la democrazia ma la censura, la repressione e la guerra! ? | - facebook.com Vai su Facebook
La Svizzera mantiene il primato mondiale in materia di innovazione, superando quasi 140 economie analizzate a livello globale. L’Italia si classifica al 28°posto. I motivi e i Paesi nella top ten della classifica https://shorturl.at/sPVwZ #skytg24 #news #video - X Vai su X
Moto2, Senna Agius profeta in patria a Phillip Island. Arbolino e Vietti distanti - Emozioni a non finire nel GP d'Australia di Moto2, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Riporta oasport.it
Moto2 | Gp Australia: domina Agius, Moreira terzo è a soli 2 punti da Gonzalez - Dominio assoluto e vittoria in casa per Senna Agius, che si aggiudica il Gran Premio d'Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 corso ... Da motograndprix.motorionline.com
Moto2, GP Australia: Moreira il più veloce nelle Pre-qualifiche. 5° Gonzalez, 8° Arbolino - Il brasiliano, fresco di 'promozione' in MotoGP nel 2026 con l'Honda LCR, realizza il record della pista nel venerdì di Phillip Island. sport.sky.it scrive