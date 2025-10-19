CLAMOROSO! BARBARA D’URSO AGGANCIA CANALE 5 | LA CURVA SMONTA TUTTE LE BUGIE
Ci risiamo! Barbara d’Urso ha compiuto l’ennesimo colpaccio mediatico e televisivo ieri sera a Ballando con le Stelle ma il sistema rema contro e dice il contrario. Splendida ed energica con Pasquale La Rocca, ovazione del pubblico, respinte con classe e maestria le provocazioni di Selvaggia Lucarelli, incassato la vittoria di puntata davanti all’altrettanto bravissima Francesca Fialdini. Un testa a testa che infiamma lo show di Milly Carlucci a leggere le curve d’ascolto che confermano il grande interesse, immutato da 20 anni per lo show, e in particolare per l’ex conduttrice di Canale 5, ora volto della Tv di Stato. 🔗 Leggi su Bubinoblog
