Ci risiamo! Barbara d’Urso ha compiuto l’ennesimo colpaccio mediatico e televisivo ieri sera a Ballando con le Stelle ma il sistema rema contro e dice il contrario. Splendida ed energica con Pasquale La Rocca, ovazione del pubblico, respinte con classe e maestria le provocazioni di Selvaggia Lucarelli, incassato la vittoria di puntata davanti all’altrettanto bravissima Francesca Fialdini. Un testa a testa che infiamma lo show di Milly Carlucci a leggere le curve d’ascolto che confermano il grande interesse, immutato da 20 anni per lo show, e in particolare per l’ex conduttrice di Canale 5, ora volto della Tv di Stato. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CLAMOROSO! BARBARA D’URSO AGGANCIA CANALE 5: LA CURVA SMONTA TUTTE LE BUGIE