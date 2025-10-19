Clamorosa rapina al Louvre | Rubati i gioielli di Napoleone fuga in scooter
Nella mattina di domenica, il Museo del Louvre di Parigi è stato teatro di una clamorosa rapina, costringendo le autorità a disporne la chiusura per l’intera giornata. La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha annunciato l’accaduto su X: "Questa mattina si è verificata una rapina all’apertura. Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso". Secondo Le Parisien, tre malviventi incappucciati hanno agito con un piano ben orchestrato, utilizzando un montacarichi interno al museo per accedere alla sala dei gioielli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
