Civitanovese con le spalle al muro Marinelli | Dovremo essere cinici
Poco spazio per gli alibi e margini di errore pressoché nulli. La Civitanovese che oggi ospiterà la Sangiustese è chiamata ad un successo da considerarsi ossigeno per risalire una classifica preoccupante, con la zona salvezza distante cinque punti. Ne è consapevole Daniele Marinelli, oggi alla sua seconda panchina rossoblù, la terza con il turno di Coppa Italia. "Una partita che si approccia da sola – la definisce il tecnico –. C’è una classifica che parla e un avversario di valore che ci aspetta. Dobbiamo confermare la prestazione di Montefano, ottima per attenzione e applicazione. Quella è la base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Calcio a 5: Gabella punta dritto allo Spes Poggio Fidoni ANCONA La vittoria contro il Pasta di Camerino Gagliole è già alle spalle. Il Fumo di Moka Cus Ancona è tornato a lavorare mettendo nel mirino il prossimo turno di sabato (ore 18) sul campo della S - facebook.com Vai su Facebook
Civitanovese con le spalle al muro. Marinelli: "Dovremo essere cinici" - Poco spazio per gli alibi e margini di errore pressoché nulli. Segnala ilrestodelcarlino.it
E la Civitanovese cade a Capodarco - 2): Paniccià; Monti, Marzan, Marozzi, Santarelli; Islami, Murazzo, Conte, Bianchini (73’ Rossi); Mannozzi (73’ Benigni), Cingolani. Riporta ilrestodelcarlino.it