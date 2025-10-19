Poco spazio per gli alibi e margini di errore pressoché nulli. La Civitanovese che oggi ospiterà la Sangiustese è chiamata ad un successo da considerarsi ossigeno per risalire una classifica preoccupante, con la zona salvezza distante cinque punti. Ne è consapevole Daniele Marinelli, oggi alla sua seconda panchina rossoblù, la terza con il turno di Coppa Italia. "Una partita che si approccia da sola – la definisce il tecnico –. C’è una classifica che parla e un avversario di valore che ci aspetta. Dobbiamo confermare la prestazione di Montefano, ottima per attenzione e applicazione. Quella è la base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese con le spalle al muro. Marinelli: "Dovremo essere cinici"