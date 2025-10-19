City Vision Docs il cinema racconta la città | dalle storie di rider alle auto a guida autonoma

Padovaoggi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che forma ha la città che viviamo ogni giorno? E come cambia il nostro modo di abitarla? A partire da queste domande nasce la rassegna City Vision Docs, quattro film documentari che, attraverso lo sguardo di giovani registi, diventano lente d’ingrandimento sulla vita urbana, raccontando ciò che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: City Vision Docs Cinema